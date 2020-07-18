Бубонная чума уже в США

Источник материала: ОНТ

Первый случай бубонной чумы зафиксирован в США, у жителя штата Колорадо. Эксперты предполагают, что источником заражения могла быть белка. Об этом пишет Fox News.



По заявлениям местных врачей, причин для беспокойств нет, потому что заболевание было подтверждено 14 июля, а пациент уже выздоровел. К слову, это первый выявленный случай заболевания людей в штате бубонной чумой с 2015 года.

Медики отметили, что разговоры о вспышке заболевания преждевременны, а если соблюдать меры предосторожности, риск заболевания остается очень низким.

Первые случаи заболевания бубонной чумой в этом году были зафиксированы на границе России и Западной Монголии. Тогда в больницу попали мужчина с женщиной, причем состояние женщины было критическим. Известно, что в Монголии источником заражения послужило употребление в пищу сырого мяса сурка.

Бубонная чума также зафиксирована в Китае.

Фото: NickyPe, Pixabay

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