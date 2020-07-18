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Бубонная чума уже в США
Источник материала: ОНТ
Первый случай бубонной чумы зафиксирован в США, у жителя штата Колорадо. Эксперты предполагают, что источником заражения могла быть белка. Об этом
По заявлениям местных врачей, причин для беспокойств нет, потому что заболевание было подтверждено 14 июля, а пациент уже выздоровел. К слову, это первый выявленный случай заболевания людей в штате бубонной чумой с 2015 года.
Медики отметили, что разговоры о вспышке заболевания преждевременны, а если соблюдать меры предосторожности, риск заболевания остается очень низким.
Первые случаи заболевания бубонной чумой в этом году были зафиксированы на границе России и Западной Монголии. Тогда в больницу попали мужчина с женщиной, причем состояние женщины было критическим. Известно, что в Монголии источником заражения послужило употребление в пищу сырого мяса сурка.
Бубонная чума также зафиксирована в Китае.
Фото: NickyPe, Pixabay
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Первый случай бубонной чумы зафиксирован в США, у жителя штата Колорадо. Эксперты предполагают, что источником заражения могла быть белка. Об этом пишет Fox News. По...
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