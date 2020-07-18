В Москве погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Екатерина Александровская погибла Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС и источники в правоохранительных органах.



Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели — суицид», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что 20-летняя спортсменка оставила записку со словом «люблю». По данным агентства, что ранее Александровская уже пыталась покончить с собой.

По информации «Пятого канала», выступавшая за Австралию фигуристка выпала из окна шестого этажа. Об этом также сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112».

Александровская — уроженка Москвы. До конца 2011 года россиянка выступала в одиночном катании, а весной 2012-го она переехала в Днепропетровск и начала кататься в паре с украинцем Владиславом Лысовым. В 2016 году фигуристка сменила спортивное гражданство на австралийское и начала выступления с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров. В ноябре того же года они выиграли юниорский этап Гран-при в Таллине, а зимой стали чемпионами мира по юниорам.

В октябре 2019 года спортсмены выступили на взрослом Гран-при США и заняла 7-е место. В феврале Уиндзор сообщил в Instagram, что из-за проблем со здоровьем пара распалась.