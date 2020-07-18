ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Москве погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров

18.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Екатерина Александровская погибла Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС и источники в правоохранительных органах.


Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели — суицид», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что 20-летняя спортсменка оставила записку со словом «люблю». По данным агентства, что ранее Александровская уже пыталась покончить с собой.

По информации «Пятого канала», выступавшая за Австралию фигуристка выпала из окна шестого этажа. Об этом также сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112».

Александровская — уроженка Москвы. До конца 2011 года россиянка выступала в одиночном катании, а весной 2012-го она переехала в Днепропетровск и начала кататься в паре с украинцем Владиславом Лысовым. В 2016 году фигуристка сменила спортивное гражданство на австралийское и начала выступления с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров. В ноябре того же года они выиграли юниорский этап Гран-при в Таллине, а зимой стали чемпионами мира по юниорам. 

В октябре 2019 года спортсмены выступили на взрослом Гран-при США и заняла 7-е место. В феврале Уиндзор сообщил в Instagram, что из-за проблем со здоровьем пара распалась. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
36 человек погибли из-за паводков в Индонезии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика