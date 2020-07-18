36 человек погибли из-за паводков в Индонезии

Источник материала: ОНТ

В провинции Южный Сулавеси (Индонезия) в результате оползней и ливневых паводков погибли 36 человек. Свои дома вынужденно покинули свыше трех тысяч человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Радитиа Джати.

Уточняется, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Серьезно повреждены объекты инфраструктуры и дома.

По словам Джати, в операции принимают участие 359 спасателей. Сильные потоки с песком и грязью затопили более четырех тысяч домов. Это вынудило свыше трех тысяч человек укрыться в нескольких точках.

Ливневые паводки также обрушились на девять мостов, почти 13-километровую дорогу, девять школьных и 13 религиозных зданий, два общественных здания и восемь офисных зданий.

Передвижение спасателей и распределение чрезвычайной помощи замедляют грязь и бревна.

Фото: РИА Новости / Сутанта Адитья

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