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36 человек погибли из-за паводков в Индонезии
Источник материала: ОНТ
В провинции Южный Сулавеси (Индонезия) в результате оползней и ливневых паводков погибли 36 человек. Свои дома вынужденно покинули свыше трех тысяч человек. Об этом
Уточняется, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Серьезно повреждены объекты инфраструктуры и дома.
По словам Джати, в операции принимают участие 359 спасателей. Сильные потоки с песком и грязью затопили более четырех тысяч домов. Это вынудило свыше трех тысяч человек укрыться в нескольких точках.
Ливневые паводки также обрушились на девять мостов, почти 13-километровую дорогу, девять школьных и 13 религиозных зданий, два общественных здания и восемь офисных зданий.
Передвижение спасателей и распределение чрезвычайной помощи замедляют грязь и бревна.
Фото: РИА Новости / Сутанта Адитья
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В провинции Южный Сулавеси (Индонезия) в результате оползней и ливневых паводков погибли 36 человек. Свои дома вынужденно покинули свыше трех тысяч человек. Об этом...
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