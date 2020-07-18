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На контроле обращения граждан

18.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На контроле обращения граждан

С целью изучения в области ситуации с соблюдением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц в Комитете государственного контроля Гродненской области 20 июля с 14.00 до 16.00 будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно: 8 (0152) 79-88-37, 79-88-35, 79-88-39, по которым можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся проблемах в данной сфере.

 
Теги: Гродно
 
 
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С целью изучения в области ситуации с соблюдением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц в Комитете государственного контроля Гродненской...
 
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