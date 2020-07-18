|
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию найдена погибшей
Источник материала: СТВ
Новости России. В ночь на 18 июля в Москве было обнаружено тело фигуристки Екатерины Александровской.
Как
Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. Сначала Екатерина тренировалась выступать в одиночном катании, но с 2012 года перешла в парное. Весной 2016 года спортсменка принимала участие в состязаниях вместе с Харли Уиндзором.
В 2017 году пара победила на чемпионате мира среди юниоров, а также в юниорском финале Гран-при. В 2017 и 2019 годах спортсменка становилась чемпионкой Австралии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В ночь на 18 июля в Москве было обнаружено тело фигуристки Екатерины Александровской. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)