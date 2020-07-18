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МАРТ будет выдавать подтверждения на вывоз дезсредств

18.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ будет выдавать подтверждения на вывоз дезсредств

Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет выдавать подтверждения на вывоз с таможенной территории ЕАЭС дезинфицирующих средств. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июля 2020 года №423 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, МАРТ уполномочен выдавать подтверждения на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза дезинфицирующих средств, классифицируемых кодом 3808 94 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

При дефиците дезсредств госорганы, госорганизации, областные исполкомы, Мингорисполком могут направлять в МАРТ ходатайство о приостановке выдачи подтверждений на вывоз. В случае изменения обстоятельств они уведомляют ведомство об отзыве ходатайства.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет выдавать указанные подтверждения на одну партию товара. МАРТ может отказать в выдаче подтверждения, если на складах юридического лица или индивидуального предпринимателя нет запасов, обеспечивающих среднемесячную реализацию дезсредств на внутреннем рынке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует по 30 сентября 2020 года.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет выдавать подтверждения на вывоз с таможенной территории ЕАЭС дезинфицирующих средств....
 
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