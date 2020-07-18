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Обогнали Сингапур, Штаты и Китай. Новое исследование о навыках беларусов, которое вас удивит

18.07.2020 11:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Образовательная платформа Coursera опубликовала на своем сайте очередной занимательный глобальный отчет. На этот раз – о компетенциях людей со всего мира.  И беларусы попали в этот список, рассказываем. 

Coursera исследовала навыки 65 миллионов человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей. 

Так вот, из всех 60 стран в области технологий и IT самые квалифицированные профи работают в России, но сразу за ней идет Беларусь. То есть из нескольких десятков миллионов человек одни их самых лучших программистов, разработчиков системного ПО, работников с  компьютерными сетями и базами данных находятся у нас в стране.

В IT-отрасли Беларусь обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию и еще 53 страны. 

Неплохой результат наша страна показала по уровню квалификации сотрудников и в области data science (наука о данных) – Беларусь попала в список «передовых» и заняла 8-е место. Эта область включает в себя: математику, статистическое программирование, управление данными, визуализацию данных и машинное обучение.

И в этом мы лучше профи из Швеции, Сингапура, Штатов, Китая, Японии и еще из 39 стран. 

Самыми провальными для Беларуси оказались результаты в области бизнеса: мы оказались в списке стран, где только формируется эта сфера и из 60 заняли всего 32 место. Такой результат показало исследование, после оценки навыков беларусов бухгалтерского учета, коммуникаций, финансов, менеджмента, маркетинга и продаж.


Первое место в этом разделе заняла Швейцария, Россия оказалась на 10-м. 

Читайте по теме: Два исчерпывающих портрета типичного беларуса: кого он любит, боится и ненавидит

 
 
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Образовательная платформа Coursera опубликовала на своем сайте очередной занимательный глобальный отчет. На этот раз – о компетенциях людей со всего мира.  И...
 
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