Обогнали Сингапур, Штаты и Китай. Новое исследование о навыках беларусов, которое вас удивит

Источник материала: KYKY

Образовательная платформа Coursera опубликовала на своем сайте очередной занимательный глобальный отчет. На этот раз – о компетенциях людей со всего мира. И беларусы попали в этот список, рассказываем.

Coursera исследовала навыки 65 миллионов человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей.

Так вот, из всех 60 стран в области технологий и IT самые квалифицированные профи работают в России, но сразу за ней идет Беларусь. То есть из нескольких десятков миллионов человек одни их самых лучших программистов, разработчиков системного ПО, работников с компьютерными сетями и базами данных находятся у нас в стране.

В IT-отрасли Беларусь обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию и еще 53 страны.

Неплохой результат наша страна показала по уровню квалификации сотрудников и в области data science (наука о данных) – Беларусь попала в список «передовых» и заняла 8-е место. Эта область включает в себя: математику, статистическое программирование, управление данными, визуализацию данных и машинное обучение.

И в этом мы лучше профи из Швеции, Сингапура, Штатов, Китая, Японии и еще из 39 стран.

Самыми провальными для Беларуси оказались результаты в области бизнеса: мы оказались в списке стран, где только формируется эта сфера и из 60 заняли всего 32 место. Такой результат показало исследование, после оценки навыков беларусов бухгалтерского учета, коммуникаций, финансов, менеджмента, маркетинга и продаж.





Первое место в этом разделе заняла Швейцария, Россия оказалась на 10-м.