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В чём секрет белоснежной улыбки, по мнению стоматолога?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники г. Минска:
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Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.
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