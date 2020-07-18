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В чём секрет белоснежной улыбки, по мнению стоматолога?

18.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.

В чём секрет белоснежной улыбки, по мнению стоматолога?

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники г. Минска:
Есть такой слоган «Природа бескомпромиссна». Мы все уникальны и индивидуальны. Иногда бывает так, что поворот того или иного зубика, он придает больше шарма, нежели обезображивает человека и его улыбку. В этот его уникальность. Многие мечтают о белоснежной улыбке. Но как есть фильм «50 оттенков серого», точно так же у белого есть очень много оттенков. И говорить, что белоснежные зубы – это самое лучшее, на мой взгляд, это не очень. Нужно иметь естественный оттенок. И искусство врача-стоматолога, а рядом с ним и зубного техника, если мы говорим о конструировании ортопедическими конструкциями, состоит в том, чтобы приблизиться к максимально натуральному, естественному. Вот тогда это успех.

Люди в материале: Сергей Кулик, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.
 
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