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Фотофакт: В Барановичах поймали необычного розового кузнечика

18.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необычное насекомое жительница Барановичей Екатерина поймала у себя до дворе на ул. Царюка.


Фото: @bunelekaterina

– Я ловила кузнечика, чтобы показать его ребенку, и нашла розового. Первый раз мне такой встретился, не хотел уходить, – рассказала Intex-press Екатерина.

Сделав несколько фото и сняв небольшое видео, девушка отпустила необычное насекомое.

Чтобы узнать, кто это был, мы показали фото барановичскому эксперту, кандидату биологических наук Михаилу Лукашене. По его словам, насекомое на фотографии похоже на нимфу (личиночную стадию) непарного зеленчука.
– Он, кстати, относится не к кузнечикам, а к саранчевым (у настоящих кузнечиков очень длинные усы). А еще непарный зеленчук занесен в Красную книгу Беларуси, – сказал эксперт.
 
 
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Необычное насекомое жительница Барановичей Екатерина поймала у себя до дворе на ул. Царюка.
 
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