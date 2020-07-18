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«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

18.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Мядельский район. В деревне Зелёнки понравится любителям животных. Здесь вам и куры, любящие преследовать людей. И дружелюбные овцы со свиньями. И десятки сторожевых котиков. Но во главе всего этого животного царства – аристократичные лошади. Именно из-за любви к ним Юрий и Ирина Вайтехович променяли жизнь в столице на деревню.

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Сейчас в личном хозяйстве – 6 лошадок. Все появились в семье при разных обстоятельствах. И у каждой – собственный характер.

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Юрий Вайтехович, владелец частной конюшни:
Эта ниша здесь практически не занята. Агроусадеб много, жилье сдают все, с лошадьми работают единицы. С моей точки зрения, размер дома, вообще, не имеет значения. Необходимо создать условия для ночлега, комфортно помыться и какая-то кухня. Людей нужно занимать: они приехали – общение с лошадьми, мастер-класс по седловке, прокат велосипедов, возможно, квадроциклов, какие-то пешие экскурсии.

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Идеей создать агроусадьбу загорелись не так давно – и начали планировать обустройство гостевого домика. Сейчас в самом разгаре разработка проекта. 

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Юрий Вайтехович:
Та идея отдыха, что можно просто приехать, разлечься в шезлонге, сходить вечером в баню, она уже ушла. Люди изменились. Я бы хотел сделать не баню, а хаммам. Этого ни у кого нет.

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Территория в 7 гектаров позволяет обеспечить любимым питомцам активный образ жизни. И устраивать конные прогулки для всех желающих. Организовывают даже походы на лошадях на несколько дней. Так, преодолевают маршруты до 40 километров.

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Конный спорт – удовольствие не из дешевых. И родителям деревенских детишек он часто не по карману. Поэтому Ирина и Юрий открыли для местных ребят бесплатную школу верховой езды.

«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Приезжают школьники со всех ближайших поселков. В обмен на уроки они помогают на конюшне. И заодно – учатся находить общий язык с животными.

Люди в материале: Юрий Вайтехович

 
 
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Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Мядельский район. В деревне Зелёнки понравится любителям животных. Здесь вам и куры, любящие...
 
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