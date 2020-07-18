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«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу
Источник материала: СТВ
Съемочная группа программы
Сейчас в личном хозяйстве – 6 лошадок. Все появились в семье при разных обстоятельствах. И у каждой – собственный характер.
Идеей создать агроусадьбу загорелись не так давно – и начали планировать обустройство гостевого домика. Сейчас в самом разгаре разработка проекта.
Территория в 7 гектаров позволяет обеспечить любимым питомцам активный образ жизни. И устраивать конные прогулки для всех желающих. Организовывают даже походы на лошадях на несколько дней. Так, преодолевают маршруты до 40 километров.
Конный спорт – удовольствие не из дешевых. И родителям деревенских детишек он часто не по карману. Поэтому Ирина и Юрий открыли для местных ребят бесплатную школу верховой езды.
Приезжают школьники со всех ближайших поселков. В обмен на уроки они помогают на конюшне. И заодно – учатся находить общий язык с животными.
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