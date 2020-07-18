Бекалюк просит власти помочь ему вернуть собранные средства на ОЭЭ, или принять их на хранение

Источник материала: Виртуальный Брест

Я, Бекалюк Дмитрий Витальевич, обратился в КГБ , МВД, Брестский облисполком и УВД Брестского облисполкома с заявлением по вопросу четкого понимания использования денежных средств на официальной разрешенной площадке Мola Мola, собранных общественностью на проведение общественной экологической экспертизы, которая не состоялась не по нашей вине, и с просьбой оказания помощи по выяснению счетов жертвователей денежных средств на общественную компанию с целью организации адресного возврата денежных средств последним.





(письмо публикуется по просьбе автора для информирования общественности)

Данные средства собирались на оплату расходов при оплате услуг независимых экспертов для проведении Общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода, инициированной по указанию Президента РБ Лукашенко А.Г.

С нашей стороны были подобраны эксперты, с ними были проведены предварительные переговоры, подготовлены договора на оплату. То есть с нашей стороны эта было конкретное доказуемой деяние.

Ссылка https://molamola.by/campaigns/1659?tab=news

23 февраля 2020 года сбор средств был прекращен в связи с заявленным с нашей стороны требованием проведения проверки правоохранительными органами факта, как мы полагаем, подделки сходных проектных документов, на основании которых произведен расчет воздействия завода на окружающую среду.

Факт был выявлен в процессе передачи проектной документации от проектировщика – ООО НПФ «Экология» инициаторам общественной экологической экспертизы. Мною было написано официальное заявление в органы в МВД РБ. Заявление было принято в работу. Процедура ОЭЭ была приостановлена по причине невозможности работы экспертов по поддельной проектной документации.

Позже, для информирования всех заинтересованных лиц и, в том числе и жертвователей денежных средств на проведении ОЭЭ, нами был выпущен подробный информационный ролик на платформе о характере выявленной нами подделки.

На сегодняшний момент, согласно письму УВД Бресткого облисполкомапроверка по заявлению продолжается. Общественная экологическая экспертиза приостановлена.

В декабре 2019 года по заявлению некого лица по данному целевому сбору средств проводилась проверка в рамках УПК с целью привлечения меня по надуманным причинам к ответственности. Проверка признала мои действия законными.

По вопросу сбора денежных средств подробно предоставляю следующую информацию:

Текст размещенного объявления на площадке Mola mola 23 февраля

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ПО ФАКТУ ПЕРЕДАЧИ "ДОКУМЕНТОВ" ИНИЦИАТОРОМ БЕКАЛЮКОМ Д.В. НАПИСАНО ЗАЯВЛЕНИЕ В МВД БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА О ПОДДЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИМ ОСНОВОПОЛОГАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ СВИНЦА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ, МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ,ЧТО ПРИОСТАНАВЛИВАЕМ СБОР СРЕДСТВ,Т.К. ОЭЭ И ГЭЭ НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТСЯ ПОКА ИДЕТ ПРОВЕРКА В РАМКАХ УПК РБ. ПОСЛЕ ОТВЕТА С МВД БУДУТ ПРИНЯТЫ ШАГИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СБОРУ СРЕДСТВ ЛИБО ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КОМПАНИИ С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОБРАННЫХ СРЕДСТВ.

Затем нами коллегиально было принято решение о возврате денежных средств, о чем ВСЕ ЖЕРТВОВАТЕЛИ денег были уведомлены официально через электронную почту на площадке размещения новостей, о чем подтвердило руководство Mola Mola.

Текст размещенного объявления на площадке Mola Moa 27 мая

Уважаемые Жертвователи денег! Прошу Вас в течении месяца принять решение по деньгам, которые Вы перечислили на данную компанию. Только Вы имеете право распоряжаться своими деньгами. На майл sbor.deneg.brest@gmail.com прошу Вас выслать ваше решение. Ваши деньги будут возвращены Вам по первому требованию. Если же у Вас решение перечислить деньги на 1 Помощь медикам на респираторы, маски, щитки, противочумные костюмы и др.

2 Помощь Брестским Активистам "Нет заводу АКБ"

3 Помощь в КОБРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ОБЩЕГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Также прошу выслать его на майл sbor.deneg.brest@gmail.com, чтобы было убеждение, что это Ваше решение, а не провокация, прошу к письму прикрепить карточку платежа при перечислении денежных средств. Денежные средства будут возвращены Вам или переданы по Вашему решению в полном объеме за минусом вознаграждения площадки MolaMola, которая предоставила нам возможность для сбора.

Также было размещено дополнительное объявление, текст ниже 30 мая

Уважаемы жертвователи средств на компанию! Если у Вас Чека об оплате не осталось, то должно быть письмо-подтверждение от MolaMola. Прошу выслать его. Наши действия по отношению к Вам должны быть полностью прозрачны и законны. Мы не можем дать повод спецслужбам привлечь по надуманным причинам активистов. Прошу Вас отнестись с пониманием. Дмитрий Бекалюк

С целью возврата денежных средств я напрямую обратился в Mola Mola с письмом.

По причине невозможности получения банковских данных о жертвователях иными способами, прошу Вас указать мне эти данные. Они необходимы для перевода денежных средств жертвователям, т.к. неизвестно, сколько будет еще проводиться проверка УВД Брестского облисполкома, а также судьба завода будет уже решаться на Референдуме, объявленном Президентом РБ Лукашенко А.Г.. Так же прошу рассмотреть вопрос об ответственном хранении нежных средств жертвователей в полном объеме, дабы исключить провокации в отношении меня, как законопослушного гражданина РБ либо рассмотреть вопрос о передаче мною в контролирующие органы денежных средств и государственные органы самостоятельно вернут денежные средства жертвователям.

Мы не можем позволить себе в рамках нашего движения ни какие мелкие денежные махинации, все наши действия максимально прозрачны и доступны любому заинтересованному лицу, все мои действия согласованы с общественностью. Привлечение меня к какой-либо ответственности в этом вопросе базируется только на недоказанных нападках на меня как на инициатора общественной экологической экспертизы, которую я выполнял полностью в законодательном русле.





Я готов на открытое сотрудничество по этому вопросу с предоставлением соответствующих документов ответить на все, интересующие правоохранительные органы вопросы.