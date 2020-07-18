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Появятся ли еще в Бресте диагональные переходы?
18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На пересечении улиц Кижеватова и Спортивной в Бресте появился диагональный пешеходный переход. Стоит ли ожидать появления новых диагональных переходов в городе и где их планируют разместить?
– Диагональный пешеходный переход в г. Бресте является пилотным проектом, выполненным с целью оценки его целесообразности в части повышения пропускной способности, удобства движения пешеходов, а также обеспечения их безопасности. В настоящее время ведется мониторинг условий движения на данном объекте, по результатам которого и будет определена стратегия организации диагональных пешеходных переходов в г. Бресте.
Валерий ОЛЕЩЕНЯ, начальник
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На пересечении улиц Кижеватова и Спортивной в Бресте появился диагональный пешеходный переход. Стоит ли ожидать появления новых диагональных переходов в...
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