Появятся ли еще в Бресте диагональные переходы?

Источник материала: Виртуальный Брест

На пересечении улиц Кижеватова и Спортивной в Бресте появился диагональный пешеходный переход. Стоит ли ожидать появления новых диагональных переходов в городе и где их планируют разместить?





– Диагональный пешеходный переход в г. Бресте является пилотным проектом, выполненным с целью оценки его целесообразности в части повышения пропускной способности, удобства движения пешеходов, а также обеспечения их безопасности. В настоящее время ведется мониторинг условий движения на данном объекте, по результатам которого и будет определена стратегия организации диагональных пешеходных переходов в г. Бресте.





Валерий ОЛЕЩЕНЯ, начальник

УГАИ УВД Брестского облисполкома