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Минское «Динамо» арендовало у «Филадельфии» белорусского форварда Максима Сушко
Источник материала: ОНТ
Минское «Динамо» продолжает укреплять состав перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге. Очередной новичок клуба – Максим Сушко.
Белорусский нападающий перешел на правах аренды из «Филадельфии». Прошлый сезон 21-летний игрок провел в АХЛ. В 53-х матчах за «Лихай Вэлли» он набрал 21 балл - забросил 11 шайб и сделал 10 результативных передач. Сушко является седьмым бомбардиром команды. Напомним, хоккеист был задрафтован «Филадельфией» под 107-м номером в 2017 году.
Отметим, что белорусский форвард Егор Шарангович, выступающий в АХЛ, также присоединится к минскому «Динамо». Сегодня «зубры» объявили о подписании игрока молодежной сборной Беларуси Владислава Колячонка.
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Минское «Динамо» продолжает укреплять состав перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге. Очередной новичок клуба – Максим Сушко. Белорусский...
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