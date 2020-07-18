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Продолжается Кубок Беларуси по плаванию

18.07.2020 20:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается Кубок Беларуси по плаванию

Лидеры сборной Беларуси по плаванию сражаются на Кубке Беларуси в Бресте. Анастасия Шкурдай обновила очередной национальный рекорд. На этот раз – на дистанции 100 метров  на спине. 

Она показала результат – 59 целых и 8 сотых секунды. Второе место заняла Анастасия Кулешова. Замкнула тройку лидеров Татьяна Клецова. Евгений Цуркин стал победителем на дистанции 100 метров  баттерфляем. На ста метрах  брассом равных не было еще одному лидеру национальной сборной Алине Змушко.   Виктор Стаселович – с золотом  на дистанции 50 метров на спине. Завершатся соревнования сегодня. 

 

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Теги: Брест
 
 
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Лидеры сборной Беларуси по плаванию сражаются на Кубке Беларуси в Бресте. Анастасия Шкурдай обновила очередной национальный рекорд. На этот раз – на дистанции 100...
 
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