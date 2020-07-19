Тысячи людей пришли на пикет объединённых штабов в Минске: внезапно у всех пропала связь

Источник материала: KYKY

В Минске стартовал митинг трех объединенных штабов – Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. В парк Дружбы народов на Бангалор пришла по-настоящему огромная толпа людей. По первым подсчетам, собралось около семи тысяч (!) человек. Люди продолжают подтягиваться.

«Свобода» и «Белсат» вели стримы с места событий, однако внезапно трансляции оборвались. В Telegram-каналах пишут, что связь (мобильный интернет) в парке практически отсутствует. Это подтверждают и журналисты KYKY, которые также находятся на пикете. «Свобода» говорит , что их прямой эфир глушат. То же самое утверждают и правозащитники.

Как выглядит первый минский пикет Тихановской – в фото и видео

Обложка: «Свобода».