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Тысячи людей пришли на пикет объединённых штабов в Минске: внезапно у всех пропала связь
Источник материала: KYKY>
В Минске стартовал митинг трех объединенных штабов – Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. В парк Дружбы народов на Бангалор пришла по-настоящему огромная толпа людей. По первым подсчетам, собралось около семи тысяч (!) человек. Люди продолжают подтягиваться.
«Свобода» и «Белсат» вели стримы с места событий, однако внезапно трансляции оборвались. В Telegram-каналах пишут, что связь (мобильный интернет) в парке практически отсутствует. Это подтверждают и журналисты KYKY, которые также находятся на пикете. «Свобода»
Как выглядит первый минский пикет Тихановской – в фото и видео
Обложка: «Свобода».
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В Минске стартовал митинг трех объединенных штабов – Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. В парк Дружбы народов на Бангалор пришла...
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