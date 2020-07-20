Источник материала: Новости Волковыска

19 июля в Минске прошел первый митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской с участием представителей объединенных штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

По разным оценкам, в митинге Тихановской приняли участие от 7,5 до 10 тысяч человек. Телеканал ОНТ в своем телеграм-канале опубликовал фото с пикета, на котором в несколько раз меньше человек, чем на фотографиях, которые сделали другие люди с дрона.

Акция названа без конкретики «вечерним мероприятием в парке Дружбы народов».

Так митинг Тихановской в Минске показало ОНТ:





Вероятно, фото было снято задолго до времени начала встречи.

Вот настоящая картина встречи с тех самых ракурсов:



