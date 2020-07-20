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В Бресте ищут ещё одного кота, и он удивительно похож на "того самого". Солидное вознаграждение
20.07.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Потерялся кот, район кирпичных озёр (Южный - Гершоны) особая примета: загнутый хвостик. Был без ошейника. Звонить в любое время 8-029-520-01-20
Котик находился всегда во дворе частного дома, возможно прибился в частном секторе у других людей! Может видели у знакомых! Огромная просьба вернуть за вознаграждение! Очень надеемся и ждём!
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 100 $
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Потерялся кот, район кирпичных озёр (Южный - Гершоны) особая примета: загнутый хвостик. Был без ошейника. Звонить в любое время 8-029-520-01-20 Котик находился всегда во...
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