﻿ В Бресте ищут ещё одного кота, и он удивительно похож на "того самого". Солидное вознаграждение. 21.by
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В Бресте ищут ещё одного кота, и он удивительно похож на "того самого". Солидное вознаграждение

20.07.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Потерялся кот, район кирпичных озёр (Южный - Гершоны) особая примета: загнутый хвостик. Был без ошейника. Звонить в любое время 8-029-520-01-20

В Бресте ищут ещё одного кота, и он удивительно похож на "того самого". Солидное вознаграждение

Котик находился всегда во дворе частного дома, возможно прибился в частном секторе у других людей! Может видели у знакомых! Огромная просьба вернуть за вознаграждение! Очень надеемся и ждём!

В Бресте ищут ещё одного кота, и он удивительно похож на "того самого". Солидное вознаграждение

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 100 $

 
 
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  Потерялся кот, район кирпичных озёр (Южный - Гершоны) особая примета: загнутый хвостик. Был без ошейника. Звонить в любое время 8-029-520-01-20 Котик находился всегда во...
 
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