Источник материала: Виртуальный Брест

Потерялся кот, район кирпичных озёр (Южный - Гершоны) особая примета: загнутый хвостик. Был без ошейника. Звонить в любое время 8-029-520-01-20





Котик находился всегда во дворе частного дома, возможно прибился в частном секторе у других людей! Может видели у знакомых! Огромная просьба вернуть за вознаграждение! Очень надеемся и ждём!





ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 100 $