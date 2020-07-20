Жара спадет, придут дожди и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

Начало недели будет жарким, а со среды столбик термометра окажется на комфортных +20°С. В понедельник и пятницу возможны дожди.





В понедельник будет небольшая облачность. Утром воздух прогреется до +25°С. Днем будет на три градуса теплее. Вероятность осадков составляет 60%, сообщает AccuWeather.

Во вторник ожидается небольшая облачность. Утром возможен дождь с грозами. Столбик термометра поднимется до 22 °C. Днем будет +24°С. Осадки маловероятны, но усилится ветер. Порывы будут достигать 15 м/с, сообщает pogoda.by.

В среду будет переменная облачность и без осадков. Утром температура воздуха составит +20°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +22°С, а ветер усилится. Порывы будут достигать 13 м/с.





В четверг ожидается переменная облачность. Утром будет +19°С, днем +21°С.

Завершится рабочая неделя дождями. Утро пятницы будет облачным. Воздух прогреется до +21°С. Осадки маловероятны. Во второй половине дня возможны дожди. Столбик термометра поднимется до +23°С.





Хорошей рабочей недели, друзья!