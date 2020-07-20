ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фотофакт: белорусам показали, сколько стоят фермерские эко-колбаски и яблочный сок

20.07.2020 12:02 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Евроторг

Свиная грудинка продается по 7,59 руб., шейная часть — 11,99 руб. за килограмм. Диетическое филе индейки можно купить за 15,99 руб., тушку фермерского цыпленка-бройлера — за 4,65 руб., а тушку кролика — 14,99 руб. за кило. Фермерские колбаски-купаты обойдутся всего в 6,49 руб., а свиной фарш — 7,59 руб. за килограмм.


Фото: Евроторг

Шашлык на минеральной воде — будет стоить 8,99 руб.


Фото: Евроторг

Пакет муки пшеничной высшего сорта на два кило можно купить за 2,89 руб. А цена сразу трех литров яблочного сока прямого отжима от белорусских фермеров — 5,99 руб.


Фото: Евроторг

На мини-рынке торгуют только фермерскими продуктами. Среди поставщиков известные в Беларуси хозяйства: «Островецкое», Михаил Шруба, «Индейка из Кобрина», «Василек», «Агролига». Торговые ряды предлагают домашнее мясо, солонину, натуральную молочку, крафтовый хлеб, фермерские овощи, мед из Беловежской пущи.


Фото: Евроторг

А вот продукция комбинатов, пусть и небольших, попасть на витрины не сможет — фокус сделан на органических продуктах и собственноручно выращенном урожае. Большой выбор и поставки свежих продуктов обещают каждый денью


Фото: Евроторг

«В будущем количество наших фермерских островков будет расти, а их ассортимент расширяться. Мы открыты к сотрудничеству с фермерскими хозяйствами во всех регионах нашей страны. Главное условие – чтобы продукция была качественной, натуральной и вкусной», – подчеркнул руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ТЦ Сухарево на ул. Монтажников, 2 (возле ТЭЦ-4) начал работу Фермерск к рмаш , где продаются продукты от 20 фермерских хозяйств из экологически чистых районов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убивший более 70 женщин «ангарский маньяк» сознался в новых расправах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика