Фотофакт: белорусам показали, сколько стоят фермерские эко-колбаски и яблочный сок

Источник материала: Myfin

Фото: Евроторг

Свиная грудинка продается по 7,59 руб., шейная часть — 11,99 руб. за килограмм. Диетическое филе индейки можно купить за 15,99 руб., тушку фермерского цыпленка-бройлера — за 4,65 руб., а тушку кролика — 14,99 руб. за кило. Фермерские колбаски-купаты обойдутся всего в 6,49 руб., а свиной фарш — 7,59 руб. за килограмм.



Фото: Евроторг

Шашлык на минеральной воде — будет стоить 8,99 руб.



Фото: Евроторг

Пакет муки пшеничной высшего сорта на два кило можно купить за 2,89 руб. А цена сразу трех литров яблочного сока прямого отжима от белорусских фермеров — 5,99 руб.



Фото: Евроторг

На мини-рынке торгуют только фермерскими продуктами. Среди поставщиков известные в Беларуси хозяйства: «Островецкое», Михаил Шруба, «Индейка из Кобрина», «Василек», «Агролига». Торговые ряды предлагают домашнее мясо, солонину, натуральную молочку, крафтовый хлеб, фермерские овощи, мед из Беловежской пущи.



Фото: Евроторг

А вот продукция комбинатов, пусть и небольших, попасть на витрины не сможет — фокус сделан на органических продуктах и собственноручно выращенном урожае. Большой выбор и поставки свежих продуктов обещают каждый денью



Фото: Евроторг

«В будущем количество наших фермерских островков будет расти, а их ассортимент расширяться. Мы открыты к сотрудничеству с фермерскими хозяйствами во всех регионах нашей страны. Главное условие – чтобы продукция была качественной, натуральной и вкусной», – подчеркнул руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев.