Белорусские айтишники попали в список самых квалифицированных в мире

Источник материала: Ежедневник

Белорусские IT-специалисты занимают второе место в мире по уровню квалификации. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной платформы Coursera.

Coursera исследовала навыки 65 млн человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей, пишет «Минск-Новости».

Из этих 60 стран в области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь.

Таким образом, наша страна в IT-отрасли обогнала Сингапур, США, Германию и другие страны.

Также Беларусь вошла в топ-10 стран мира по уровню специалистов в отрасли Data Science ("наука о данных"), заняв восьмое место. В первую тройку по этому показателю составители Global Skills Index включили Россию, Швейцарию и Бельгию.