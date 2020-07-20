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Белорусские айтишники попали в список самых квалифицированных в мире

20.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские IT-специалисты занимают второе место в мире по уровню квалификации. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной платформы Coursera.

Coursera исследовала навыки 65 млн человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей, пишет «Минск-Новости».

Из этих 60 стран в области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь.

Таким образом, наша страна в IT-отрасли обогнала Сингапур, США, Германию и другие страны.

Также Беларусь вошла в топ-10 стран мира по уровню специалистов в отрасли Data Science ("наука о данных"), заняв восьмое место. В первую тройку по этому показателю составители Global Skills Index включили Россию, Швейцарию и Бельгию.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские IT-специалисты занимают второе место в мире по уровню квалификации. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной платформы Coursera.
 
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