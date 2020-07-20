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Белорусские айтишники попали в список самых квалифицированных в мире
20.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские IT-специалисты занимают второе место в мире по уровню квалификации. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной платформы Coursera.
Coursera исследовала навыки 65 млн человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей, пишет
Из этих 60 стран в области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь.
Таким образом, наша страна в IT-отрасли обогнала Сингапур, США, Германию и другие страны.
Также Беларусь вошла в топ-10 стран мира по уровню специалистов в отрасли Data Science ("наука о данных"), заняв восьмое место. В первую тройку по этому показателю составители Global Skills Index включили Россию, Швейцарию и Бельгию.
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Белорусские IT-специалисты занимают второе место в мире по уровню квалификации. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной платформы Coursera.
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