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Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Запуск первого для арабского мира аппарата на Марс состоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Межпланетную станцию Объединенных Арабских Эмиратов вывела в космос японская ракета-носитель. Старт корабля дважды откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.
Ожидается, что аппарат, который назвали «Надежда», достигнет Марса в феврале 2021 года.
На орбите зонд пробудет два года. Он будет заниматься изучением атмосферы Красной планеты и ее климата.
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Новости Японии. Запуск первого для арабского мира аппарата на Марс состоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Межпланетную станцию Объединенных...
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