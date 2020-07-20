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Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

20.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Запуск первого для арабского мира аппарата на Марс состоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

Межпланетную станцию Объединенных Арабских Эмиратов вывела в космос японская ракета-носитель. Старт корабля дважды откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

Ожидается, что аппарат, который назвали «Надежда», достигнет Марса в феврале 2021 года.

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

Прошёл первый для арабского мира запуск космического аппарата на Марс

На орбите зонд пробудет два года. Он будет заниматься изучением атмосферы Красной планеты и ее климата.

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Новости Японии. Запуск первого для арабского мира аппарата на Марс состоялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Межпланетную станцию Объединенных...
 
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