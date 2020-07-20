Индекс доверия потребителей в Беларуси упал ниже плинтуса?

Об этом говорится в совместном исследовании потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.





Это низкий показатель: 62 пунктам он был равен лишь однажды – в I квартале 2019 г., в остальные периоды наблюдений в течение 15 лет он был выше.





Индекс показывает отношение потребителей к экономической ситуации, их ожидания на ближайший год, его максимально возможное значение – 200 баллов.





Он основан на интернет-опросе 33 000 респондентов в 68 странах. Мировые значения индекса выше, но опустились заметнее: на 14 пунктов до 92 в среднем по миру и на 12 пунктов до 74 в Европе.









vedomosti.ru Россия занимает 61-е место по этому показателю в мире. Еще ниже он в Украине, Беларуси, Италии, пишет





Индекс выводится на основе трех показателей: оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.







