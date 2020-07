Источник материала: Tut.by

В сети появилось видео испытаний в Ливии старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит». Пуск произвели силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Ролик опубликовал владелец Twitter-аккаунта @Libya_OSINT.

19 July: Video of #LNA P-15 Termit / Styx / SS-N-2 missile 'test' launch in position 32.0174361, 24.7633389, IVO Zawiyat Zanzur. Nosediving suggests no guidance control. Launch largely symbolic and serving little military purpose. #Libya pic.twitter.com/q8o07yvTil