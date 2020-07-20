ГАИ на территории всей Гомельской области одновременно проведёт различные профмероприятия.

Источник материала: Mlife

Наибольшие риски совершения ДТП и наибольшую тяжесть последствий влекут такие виды нарушений как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или не имеющими права управления, непредоставление преимуществ в движении пешеходам, нарушение правил обгона или выезда на полосу встречного движения, а также нарушение правил проезда перекрестков или маневрирования.



В связи с этим, в период с 18 по 27 июля 2020 года, с учетом анализа аварийности сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия:



‑ на территории Калинковичского, Лоевского, Мозырского, Речицкого, Светлогорского и Хойникского районов – «Встречная полоса». В рамках данного мероприятия сотрудники ГАИ будут выставлены в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения нарушений правил обгона;



Госавтоинспекция напоминает! Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения позволит снизить количество происшествий на дороге!