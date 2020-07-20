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Лукашенко: каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлек и на каких условиях

20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлек и на каких условиях

Александр Лукашенко отметил, что новые инвестиции объявлены приоритетом следующей пятилетки. В связи с этим он призвал руководство Нацбанка подумать, как восполнить недостаток длинных и дешевых денег для кредитования инвестпроектов, особенно со сроком окупаемости 7-10 лет‚ как, например, в машиностроении или нефтехимии.

"Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков", - обратил внимание Президент.

Поэтому важнейшая задача Нацбанка, которую ставит глава государства, - найти альтернативные возможности привлечь ресурсы (желательно внешние и длинные) для диверсификации базы банков. "Такие же задачи (ключевые показатели эффективности) надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника Президента. У вас должно быть, как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы", - сказал Александр Лукашенко.

 
 
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  Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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