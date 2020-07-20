Комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Брестом. Смотрите (рассказываем куда и когда), как красиво

Источник материала: Виртуальный Брест



В Беларуси комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать чуть выше горизонта в тёмное время суток на севере после заката солнца. Лучше, чтобы не было никакой городской засветки. И лучше выезжать на север (тогда городская застройка будет за спиной).





Утром перед рассветом она будет на северо-востоке. сектор для поиска не такой уж и большой, найти легко. К слову, комета всегда над нами, она следует по своей траектории вокруг солнца, а значит всегда там, просто днём мы её не видим.





Яркость комет очень сильно зависит от их расстояния до Солнца. Из всех комет только очень малая часть приближается к Солнцу и Земле настолько, чтобы их можно было увидеть невооружённым глазом. Самые заметные из них иногда называют «большими (великими) кометами».





Люди всегда проявляли особый интерес к кометам. Их необычный вид и неожиданность появления служили в течение многих веков источником всевозможных суеверий. Древние связывали появление в небе этих космических тел со светящимся хвостом с предстоящими бедами и наступлением тяжёлых времён. А ведь в этом году ещё и парад планет, который по древним верованиям тоже не предвещает ничего хорошего. Впрочем, астрономы успокаивают - всё это не более чем естественные процессы во Вселенной. Хотя как знать, кто ими управляет и посылает нам эти знаки? Астрономы уверены - гравитация, и ничего более.

C/2020 F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом NEOWISE. Свой перигелий комета прошла 3 июля 2020 года. По состоянию на 5 июля 2020 года её видимая звёздная величина составляла около +1,5m.





Существовали опасения, что комету могла ожидать судьба ярких комет C/2019 Y4 (ATLAS) и C/2020 F8 (SWAN), а также знаменитой межзвездной кометы Борисова — их ядра распались, не выдержав сближения с Солнцем. Однако комета NEOWISE пережила перигелий и в настоящий момент остается достаточно яркой, чтобы быть видимой невооруженным глазом, а использование фотоаппарата, бинокля или телескопа позволит четко различить ядро и хвост кометы. В период с июля по середину сентября C/2020 F3 (NEOWISE) будет перемещаться по созвездиям Тельца, Возничего, Рыси, Большой Медведицы и Волос Вероники.

С Землей комета сблизится 23 июля 2020 года, пройдя на расстоянии 103,5 миллионов километров. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернется к Солнцу через несколько тысяч лет

Спешите увидеть, пока комета ещё видна!