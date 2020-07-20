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Президент: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами

20.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 20 июля, встретился с руководством Национального банка и в рамках принятия кадровых решений заявил, что текущие трудности будут решены, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что поставил задачу новому правительству не только не допустить падения экономики страны в 2020 году.

Лукашенко напомнил также, что во время совещания 19 июня он образно сказал, что с того момента помощником правительства по заработной плате и обеспечению поддержки работы предприятий стал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

По словам Президента, в республике есть предприятия, которые действительно оказались в сложном положение, им нужна помочь.

Он также поручил задействовать в этой работе местные органы власти, поскольку им лучше известна ситуация в своих регионах.

Глава государства констатировал при этом: в последние три месяца решения Нацбанка упростили много надзорных ограничений, была снижена ставка рефинансирования.


Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 20 июля, встретился с руководством Национального банка и в рамках принятия кадровых решений заявил, что...
 
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