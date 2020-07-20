Водитель протаранила четыре автомобиля в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Водитель автомобиля «Джили Атлас» протаранила в Минске четыре автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате аварии автомобили «Рено Лагуна», «Рено Логан», «Джили» получили механические повреждения. Никто не пострадал. Виновницу ДТП доставили в больницу для определения физического состояния.

Как отметили в ГАИ, результаты освидетельствования показали, что концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,75 промилле.

Там также напомнили водителям, что нужно быть предельно внимательными и осторожными во время движения, необходимо соблюдать правила, не забывать, что, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, автомобилист ставят под угрозу жизни и здоровье других людей.

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