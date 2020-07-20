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Светлана Тихановская вывезла детей из страны: Они в безопасном месте

20.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской находятся на территории Евросоюза.

Светлана Тихановская вывезла детей из страны: Они в безопасном месте
Сообщение о том, что главный редактор «Хартии'97» Наталья Радина помогла кандидату президенты страны Светлане Тихановской, чей муж Сергей Тихановский находится за решеткой, вывезти детей в Евросоюз, появилось в телеграм-канале «Выборы. Беларусь».

Информацию о том, что дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, TUT.BY подтвердила сама кандидат в президенты.

— Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать, — сказала Светлана Тихановская.


Напомним, во время сдачи подписей в избиркомы в середине июня Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес нее и ее детей с тем, чтобы она отказалась от участия в избирательной кампании. 

В связи с тем, что ее муж в тот момент уже был за решеткой, вначале она заявила, что выбор для нее очевиден - это семья. Но позже все же решила продолжать своё участие в президентской кампании.

У Тихановских двое детей — 4-летняя дочь и 10-летний сын.
 
 
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Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской находятся на территории Евросоюза.
 
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