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Светлана Тихановская вывезла детей из страны: Они в безопасном месте
Источник материала: Партизан
Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской находятся на территории Евросоюза.
Сообщение о том, что главный редактор «Хартии'97» Наталья Радина помогла кандидату президенты страны Светлане Тихановской, чей муж Сергей Тихановский находится за решеткой, вывезти детей в Евросоюз, появилось в телеграм-канале «Выборы. Беларусь».
Информацию о том, что дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси,
— Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать, — сказала Светлана Тихановская.
Напомним, во время сдачи подписей в избиркомы в середине июня Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес нее и ее детей с тем, чтобы она отказалась от участия в избирательной кампании.
В связи с тем, что ее муж в тот момент уже был за решеткой, вначале она заявила, что выбор для нее очевиден - это семья. Но позже все же решила продолжать своё участие в президентской кампании.
У Тихановских двое детей — 4-летняя дочь и 10-летний сын.
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Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской находятся на территории Евросоюза.
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