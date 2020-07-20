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Памятник архитектуры в Пинске выставлен на электронные торги

20.07.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Электронные торги по продаже административного здания по ул.Ленина, 27 в Пинске пройдут 14 августа на площадке "БУТБ-Имущество". Такая информация размещена на сайте Белорусской универсальной товарной биржи, сообщает БЕЛТА.

Памятник архитектуры в Пинске выставлен на электронные торги

"Построенное в начале прошлого века здание является историко-культурной ценностью: именно в нем размещалась гостиница пинского предпринимателя Йоселя Басевича. В 30-е годы она считалась одной из лучших в городе, так как все номера были оснащены телефонами", - отметили в БУТБ. Помимо гостиницы, в здании также располагался магазин письменных приборов и бумаги, офис Пинского отделения Польского краеведческого товарищества и туристическая организация "Орбис". В 1952-1996 годы здание занимал Музей белорусского Полесья, а с 1999 года по настоящее время оно использовалось Брестским филиалом республиканского научно-исследовательского предприятия "Институт радиологии".

Согласно условиям электронных торгов, после продажи здание можно будет перепрофилировать в административный или торговый объект, объект бытового обслуживания либо общественного питания. При этом, поскольку строение имеет статус памятника архитектуры, новый владелец обязан в течение 30 календарных дней с даты перехода права собственности подписать охранное обязательство.

Принять участие в электронных торгах могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, в том числе нерезиденты Беларуси. Стартовая цена - более Br1 млн, задаток - Br200 тыс. Заявки принимаются до 10 августа включительно.

 
 
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  Электронные торги по продаже административного здания по ул.Ленина, 27 в Пинске пройдут 14 августа на площадке "БУТБ-Имущество". Такая информация размещена на...
 
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