Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» в футбольном чемпионате России

Источник материала: ОНТ

В футбольном чемпионате России московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счетом 2:0.

Гости забили по голу в каждом тайме – на 26 минуте счет открыл Вячеслав Грулев, а в компенсированное время второй половины Жоазиньо установил окончательный результат.

После этого поражение «Краснодар» потерял шансы подняться на вторую позицию и сыграть в Лиге чемпионов.

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