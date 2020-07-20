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Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» в футбольном чемпионате России
Источник материала: ОНТ
В футбольном чемпионате России московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счетом 2:0.
Гости забили по голу в каждом тайме – на 26 минуте счет открыл Вячеслав Грулев, а в компенсированное время второй половины Жоазиньо установил окончательный результат.
После этого поражение «Краснодар» потерял шансы подняться на вторую позицию и сыграть в Лиге чемпионов.
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В футбольном чемпионате России московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счетом 2:0. Гости забили по голу в каждом тайме – на 26 минуте счет открыл...
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