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13-летний мальчик поплыл за мячом, но не рассчитал силы. Работник ОСВОД спас его
Источник материала: ОНТ
Сотрудник ОСВОД Леонид Бугор спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище,
19 июля ближе к вечеру во время дежурства на спасательном посту Советского района на Цнянском водохранилище старший матрос-спасатель Леонид Бугор заметил тонущего мальчика, крикнул коллегам «Тревога» и в одежде бросился в воду, чтобы спасти ребенка.
Как оказалось, 13-летний Артем был возле воды с мамой, играл с мячом. В какой-то момент мяч улетел в воду. Артем умел плавать, поэтому сразу же поплыл за игрушкой. Но вышло так, что расстояние до мяча оказалось мальчику не под силу, и он стал хлопать по воде руками, чтобы привлечь внимание и позвать на помощь. Леонид наблюдал за отдыхающими, заметил тонущего мальчика и бросился на помощь.
Мальчик пробыл под водой не более 2-х минут и был в сознании, когда спасатель вынес его на берег. Леонид оказал ему первую медицинскую помощь до приезда спасателей. Ребенка доставили в больницу.
Фото: БЕЛТА
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Сотрудник ОСВОД Леонид Бугор спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище, сообщается на сайте МЧС Беларуси. 19 июля ближе к вечеру во время дежурства на...
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