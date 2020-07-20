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13-летний мальчик поплыл за мячом, но не рассчитал силы. Работник ОСВОД спас его

20.07.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

13-летний мальчик поплыл за мячом, но не рассчитал силы. Работник ОСВОД спас его

Сотрудник ОСВОД Леонид Бугор спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище, сообщается на сайте МЧС Беларуси.

19 июля ближе к вечеру во время дежурства на спасательном посту Советского района на Цнянском водохранилище старший матрос-спасатель Леонид Бугор заметил тонущего мальчика, крикнул коллегам «Тревога» и в одежде бросился в воду, чтобы спасти ребенка.

Как оказалось, 13-летний Артем был возле воды с мамой, играл с мячом. В какой-то момент мяч улетел в воду. Артем умел плавать, поэтому сразу же поплыл за игрушкой. Но вышло так, что расстояние до мяча оказалось мальчику не под силу, и он стал хлопать по воде руками, чтобы привлечь внимание и позвать на помощь. Леонид наблюдал за отдыхающими, заметил тонущего мальчика и бросился на помощь.

Мальчик пробыл под водой не более 2-х минут и был в сознании, когда спасатель вынес его на берег. Леонид оказал ему первую медицинскую помощь до приезда спасателей. Ребенка доставили в больницу.

Фото: БЕЛТА

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Сотрудник ОСВОД Леонид Бугор спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище, сообщается на сайте МЧС Беларуси. 19 июля ближе к вечеру во время дежурства на...
 
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