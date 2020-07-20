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Китайский «Куньлунь» будет выступать в КХЛ с составом из российских хоккеистов

20.07.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китайский «Куньлунь» будет выступать в КХЛ с составом из российских хоккеистов

Командам Континентальной хоккейной лиги не придется больше летать в Китай – «Куньлунь» будет играть в Мытищах.

Из-за неясности с пересечением границ руководство китайского клуба приняло решение выступать в Подмосковье. Команда будет укомплектована российскими игроками, ее возглавит Алексей Ковалев.

Руководство рижского «Динамо», которое испытывает финансовые трудности, объявило, что команда также выступит в новом сезоне – ее минимальная смета будет обеспечена российским «Газпромом».

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Командам Континентальной хоккейной лиги не придется больше летать в Китай – «Куньлунь» будет играть в Мытищах. Из-за неясности с пересечением границ руководство...
 
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