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На станции метро «Каменная Горка» спасли собаку, которая бегала по путям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утро в минской подземке началось необычно. На станции «Каменная Горка» по путям бегала собака, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Хозяин находился на платформе. Переживал весь перрон. Всё обошлось: поезд успел притормозить, а сотрудники метро спасли животное.
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Новости Беларуси. Утро в минской подземке началось необычно. На станции «Каменная Горка» по путям бегала собака, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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