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«Уля и Федя». Рената Литвинова показала фотографию парня своей дочери
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская актриса Рената Литвинова поделилась редким снимком на своей странице в Instagram.
«Уля и Федя – русские в Антверпене», –
Пользователи соцсетей признали, что сначала перепутали дочку Литвиновой с самой артисткой. После этого фанаты актрисы отметили, что молодой человек у Ульяны очень симпатичный.
Напомним, дочь Ренаты окончила частную школу в Париже, а сейчас учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена в Бельгии. 26 июля Ульяне исполнится 19 лет.
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Новости России. Российская актриса Рената Литвинова поделилась редким снимком на своей странице в Instagram. «Уля и Федя – русские в Антверпене», – подписала...
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