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Сколько будет стоить доллар после выборов?

20.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские выборы не окажут серьезного влияния на курс белорусского рубля к доллару. Но, оценивая перспективы, белорусам стоит изменить подходы в оценке национальной валюты.

Таково мнение старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима ИОСУБА.

По словам экономиста, белорусы должны в корне изменить подходы к изучению курсов валют, так как если они хотят понимать перспективы белорусского рубля, то правильнее оценивать его не с точки зрения стоимости доллара, а с точки зрения валютной корзины, к которой он привязан. И так как в ней 50 % — российский рубль, то стоит прежде всего оглядываться на него, а не на заокеанскую валюту.

Вадим Иосуб напомнил, что весьма показательными в этом плане были события марта: «В начале месяца в результате обвала российского рубля, случившегося после разрыва Путиным сделки ОПЕК+, резко выросли курсы доллара и евро, а вот сам соседский рубль по отношению к белорусскому резко подешевел. В итоге валютная корзина осталась практически неизменной, так как особого негатива в экономике не было. А вот в конце месяца уже белорусский рубль стал сильно обесцениваться сразу ко всем валютам, отреагировав на проблемы в белорусской экономике».

Он отметил, что именно рост доходов населения в выборный год, который обгоняет рост производительности труда, давит на курс белорусского рубля. С начала года валютная корзина уже подорожала на 6—7 %.

«Еще одним фактором является постепенное снижение ставок, в том числе и по рублевым депозитам. Два этих фактора будут толкать цену валютной корзины вверх. И именно они стали причиной того, что белорусы, в течение четырех лет бывшие чистыми продавцами валюты, стали чистыми покупателями», — сказал Вадим Иосуб.

Экономист уверен, что на графике курса доллара дата выборов не отразится — ни падения, ни скачка не будет.

«Большее значение имеют популистские заявления Лукашенко — о повышении зарплат, в том числе работникам частных фирм, вдвое — бюджетникам, и так далее. Если эти обещания начнут реализовываться с помощью печатного станка (а другого варианта нет), нас ждет девальвация. Но не одномоментная, сразу после выборов. Хотя, есть подозрения, что эти обещания ими же и останутся: зачем заниматься популизмом после выборов?» — резонно предположил старший аналитик «Альпари Евразия».

По его мнению, если дополнительной эмиссии не будет, то рубль продолжит плавно девальвироваться к другим валютам, колеблясь согласно мировой конъюнктуре.

«К Новому году, если иностранные валюты не будут сильно колебаться друг относительно друга, валютная корзина подорожает еще примерно на 5 %, то есть доллар будет стоить примерно 2,5 рубля, евро — 2,9, а 100 российских рублей — 3,55 белорусского. Если же руководство страны решится включить печатный станок, то тут никакие  прогнозы в принципе невозможны», — резюмировал Вадим Иосуб.

  
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусские выборы не окажут серьезного влияния на курс белорусского рубля к доллару. Но, оценивая перспективы, белорусам стоит изменить подходы в оценке...
 
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