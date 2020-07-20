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ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года

20.07.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Массовая вакцинация населения от COVID-19 может начаться уже в середине 2021 года. Соответствующее заявление сделала Всемирная Организация Здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года

Сейчас на этапе клинических испытаний находятся более 20 вакцин. Есть надежда, что часть из них окажется эффективной и покончит с пандемией. В лучшем случае результаты станут известны к началу 2021 года.

ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года

По мнению ВОЗ, в первую очередь вакцину должны получить те, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией, а также пожилые люди и страдающие такими заболеваниями, как гипертония, деменция и диабет.

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Новости мира. Массовая вакцинация населения от COVID-19 может начаться уже в середине 2021 года. Соответствующее заявление сделала Всемирная Организация...
 
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