Посол Беларуси в США: Желаю достичь устойчивого уровня в отношениях стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла республики в США. Им стал Олег Кравченко. Ранее он занимал должность заместителя главы МИДа, передает «МИР 24».

«Мне хотелось бы, чтобы мы достигли такого уровня нормализации в наших отношениях, который можно будет оценить как устойчивый. Когда мы будем знать наверняка, что в ближайшее время не возникнет новых осложнений для доступа на емкий и платежеспособный американский рынок, для возможностей производственной кооперации, для возможности привлечения финансовых ресурсов», – заявил Кравченко.

Новым послом Беларуси в Казахстане стал Павел Утюпин, в прошлом – министр промышленности. А экс-министр финансов Максим Ермолович отправится на работу в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Новых глав дипмиссий также ждут в Австрии и Нидерландах.