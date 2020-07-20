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Посол Беларуси в США: Желаю достичь устойчивого уровня в отношениях стран
20.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла республики в США. Им стал Олег Кравченко. Ранее он занимал должность заместителя главы МИДа, передает «МИР 24».
Новым послом Беларуси в Казахстане стал Павел Утюпин, в прошлом – министр промышленности. А экс-министр финансов Максим Ермолович отправится на работу в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Новых глав дипмиссий также ждут в Австрии и Нидерландах.
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Послом Беларуси в США президент республики Александр Лукашенко назначил Олега Кравченко, который ранее занимал должность заместителя главы МИДа.
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