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Мошенничество в Сети набирает обороты. Невнимательность стоила жительнице Мяделя 800 рублей
Источник материала: БTСоциальная инженерия, фишинг, сайты-зеркала - эти термины сегодня плотно вошли в милицейские сводки. На сегодня наблюдается всплеск и рост преступлений, сопряженных с несанкционированным доступом, с хищением денежных средств, мошенничеством посредством интернета. Другими словами, мошенничество в Сети сегодня самое распространенное преступление как в Беларуси, так и во всем мире. И если одних людей обрабатывают и вводят в заблуждение, другие сами преподносят свои данные аферистам. За примерами далеко ходить не нужно.
В Мяделе женщина решила перевести подруге 15 рублей. Нашла в интернете сайт банка, ввела данные. Однако не посмотрела на домен, а сайт оказался фишинговым, то есть поддельным. Тему продолжит Александр Камович.
Перевод денег через интернет для многих уже стал вполне обыденной операцией, как позвонить по телефону. Но несмотря на все меры предосторожности и системы защит главным помощником интернет-аферистов остается человеческая беспечность. Банальная невнимательность стоила жительнице Мяделя 800 рублей. Подруга попросила сбросить 15 рублей на карту. Потерпевшая ввела в поисковике "интернет-банкинг", перешла на сайт и ввела данные. Только интернет-банкинг оказался фишинговым сайтом - то есть копией реального сайта банка, но с другим доменом - .ru.
Сергей Чеботарев, официальный представитель УВД Минской области: "Кроме того, в РОВД находятся четыре материала, связанных с финансовым мошенничеством. Продавцам, предлагающим товар на крупном сайте, пишут мошенники под видом покупателей. Затем договариваются о сделке. Продавцы указывают данные своих карт для перевода денег за товар. Лжепокупатели получают доступ к карте, когда по их просьбе продавец переходит по ссылке, где визуально открывается интернет-банкинг. После этого с их карт исчезают все деньги. Как правило, деньги белорусов уходят на счета держателей карт российских банков".
Как говорят специалисты, сегодня большинство махинаций в интернете построено на социальной инженерии. С человеком ведут диалог, выясняют его уровень финансовой грамотности. Если речь идет о социальных сетях, то изучается информация на личной странице. Уже потом аферист примеряет определенную модель поведения. А дальше - "перейди по ссылке", что категорически делать нельзя. Как только человек проходит по ссылке, он либо дает доступ к изменению его учетных данных, либо заходит на фишинговый сайт или абсолютное зеркало, где его данные, можно сказать, уже скомпрометированы.
Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Минска: "Распространенные они давно, но набирает популярность то же зеркало любой интернет-площадки. Сайт создается, он практически идентичен, разница может быть в одну букву, в один символ. Визуально он полностью соответствует, какая-то официальная информация, цвета - полностью его подделывают так, чтобы у обывателя не вызывало сомнений, что он заходит куда-то не туда, не по той ссылке".
Как это произошло, например, в Витебске. 33-летняя жительница областного центра решила продать босоножки. Вскоре с ней связались покупатели. Пообщавшись на стандартные темы, собеседница предложила быстро оформить сделку. Для этого витеблянке прислали ссылку.
Там же мошенники попросили женщину ввести данные своей банковской карточки. Поняв, что ее хотят обмануть, женщина прекратила переписку, но не обратилась в банк, чтобы он заблокировал карту. По словам потерпевшей, она была уверена, что тех данных, которые она вводила во время диалога с аферистом, не хватит для взлома счета. Однако спустя пару дней, пополнив баланс на 260 рублей, она моментально потеряла все деньги.
Как говорят специалисты, любой человек, имеющий пластиковую карту, - потенциальная жертва. И чтобы не попасть на удочку мошенников, нужно знать минимальные правила безопасности. То есть ни в коем случае никому не передавать реквизиты банковской карты. И желательно иметь несколько карт - зарплатную, для платежей в интернете и для расчетов за границей.
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Социальная инженерия, фишинг, сайты-зеркала - эти термины сегодня плотно вошли в милицейские сводки. На сегодня наблюдается всплеск и рост преступлений,...
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