Источник материала: Горецкий вестник



Не зря говорят: чужая душа — потемки. И порою поведение некоторых людей совершенно невозможно объяснить и понять, а определенные ситуации для отдельных из них неизбежно заканчиваются уголовным наказанием. Именно такая история произошла с жителями города. Несмотря на «хэппи энд» в их личных отношениях, мужчине судом постановлен приговор к трем месяцам ареста по делу о причинении телесных повреждений. А женщина, которая на момент оглашения приговора уже имела статус его законной супруги, получила урок и повод для размышления: стоило ли связывать себя с человеком, который и ранее имел проблемы с законом, принудительно лечился от алкоголизма, и теперь проявил жестокость по отношению к ней.

Начиналась история любви двух одиноких сердец весьма современно: знакомство в интернете, переписка, встреча. 47-летний житель Горок работал в Москве, в октябре прошлого года познакомился с землячкой в сети. А в конце ноября, по возвращении домой, они встретились, пару дней пожили на ее съемной квартире, а потом женщина по предложению нового знакомого переехала к нему. Решили, что не нужно тратить деньги на съем жилья, раз у мужчины есть собственная квартира. Весь декабрь и январь пара проживала вместе. Они решили подать заявление в загс, узаконить свои отношения.

За это время перевезли большую часть ее вещей к сожителю. Оставшуюся мебель мужчина с товарищем и водителем автомобиля перевозили 22 января 2020 года. Поздно вечером это дело хозяин отметил с другом у себя дома, а после его ухода произошел крупный конфликт между сожителями. Женщине и ранее названивал на мобильный телефон некий ее знакомый из Минска, с которым она познакомилась через интернет. Мужчине такие звонки были неприятны с самого начала, но он думал, что возлюбленная сама прекратит это общение, раз у них дело идет к свадьбе. В тот злополучный вечер, когда уставший от переноса мебели мужчина снова услышал поздний звонок, он не смог сдержать свою ревность, решил ответить звонившему. На попытку взять телефон женщина оттолкнула его, при этом поцарапала ему лицо. Такое поведение вызвало агрессию у нетрезвого мужчины. Он ударил сожительницу по лицу. Между ними завязалась драка. В итоге женщине было нанесено множество (не менее 45) ударов ладонями и кулаками по лицу, голове, шее, туловищу, рукам и ногам. Больше всего пострадали лицо и голова. На какое-то время потерпевшая потеряла сознание.

Утром все ее лицо было в синяках и ссадинах, на подушке остались следы крови. Испугавшись, мужчина предложил вызвать скорую помощь или отвезти в больницу, но сожительница отказалась. Она написала заявление за свой счет, которое мужчина отвез по месту ее работы. По дороге приобрел в аптеке мазь от синяков. Пять дней после случившегося женщина никуда не выходила из дома и ни с кем из своих близких не общалась. Это стало поводом для их беспокойства. После визита приятельницы потерпевшей знакомая женщины сообщила ее сестре о том, что все тело подруги в гематомах, лицо в кровоподтеках. Родственница сразу приехала на квартиру сожителя сестры, но дверь никто не открыл. Пришлось вызвать милицию. Дверь вскрыли сотрудники РОЧС. Выяснилось, что оба сожителя находились дома в состоянии алкогольного опьянения. Когда сестра попросила потерпевшую встать с дивана, та ответила, что не может, потому что ее избил сожитель.

Женщину доставили в ЦРБ, где она прошла курс лечения. По заключению эксперта, у потерпевшей была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, кровоизлияние белочных оболочек глаз, разрыв барабанной перепонки, многочисленные кровоподтеки и ссадины. Сожитель навещал ее в больнице, просил прощения. В феврале пара заключила брак. Но тот факт, что женщина все простила своему избраннику и просила его не наказывать, не повлиял на решение суда.

Достигнет ли определенное судом наказание за причинение телесных повреждений поставленной цели осознания и исправления оступившимся человеком? А ведь эта бытовая драма могла иметь и печальный финал. К сожалению, преступ­ления в сфере семейно-бытовых отношений, как правило, совершаются в состоянии опьянения и с безжалостной жестокостью, а изверг и его безмолвная жертва — близкие, родные люди. Задача общества — остановить домашнее насилие.



Александр Исаков, заместитель прокурора района

Галина Кожевникова, сотрудник редакции