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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неосторожное обращение с огнем - одна из возможных причин пожара в Гомеле Пламя вспыхнуло на улице Красноармейской: полыхал мусор на площади в 5 кв. м. Стихия разыгралась во дворе торговых рядов. Пожар оперативно побороли. В результате ЧП...

Пламя вспыхнуло на улице Красноармейской: полыхал мусор на площади в 5 кв. м. Стихия разыгралась во дворе торговых рядов. Пожар оперативно побороли. В результате ЧП повреждены вывески торговых роллетов, а также лак на одном из киосков. Никто не пострадал, продукция не повреждена.