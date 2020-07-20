Чего не знал Лукашенко о Ермоловиче? Михаил Мишустин рассказал ему

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"Кстати, его (Ермоловича - ИФ) рекомендует Мишустин. Очень много про него рассказывал, даже то, чего я не знал. Он очень хорошего мнения о нашем министре финансов", - сказал Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник.





Он также заявил, что Ермоловича целенаправленно готовили на должность посла Беларуси в Великобритании. "Там, как и с Америкой. Ты лучше меня знаешь, в каком плане надо поработать", - сказал президент Ермоловичу.





interfax.by Максим Ермолович с августа 2018 по июнь 2020 года занимал пост министра финансов Беларуси, пишет



