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Чего не знал Лукашенко о Ермоловиче? Михаил Мишустин рассказал ему

20.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экс-министра финансов и нового посла Беларуси в Великобритании Максима Ермоловича хвалил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба главы государства.


фото БелТА

"Кстати, его (Ермоловича - ИФ) рекомендует Мишустин. Очень много про него рассказывал, даже то, чего я не знал. Он очень хорошего мнения о нашем министре финансов", - сказал Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник.

Он также заявил, что Ермоловича целенаправленно готовили на должность посла Беларуси в Великобритании. "Там, как и с Америкой. Ты лучше меня знаешь, в каком плане надо поработать", - сказал президент Ермоловичу.

Максим Ермолович с августа 2018 по июнь 2020 года занимал пост министра финансов Беларуси, пишет interfax.by
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экс-министра финансов и нового посла Беларуси в Великобритании Максима Ермоловича хвалил премьер-министр...
 
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