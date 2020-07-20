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Имитация сланца из плоского шифера: реальный пример, когда результат трудов «Кулибина» удивляет
Источник материала: Tut.by
А если из плоского шифера сделать кровлю, которая будет выглядеть так же дорого, как и сланцевая? Такая мысль посещала многих самостройщиков, и есть даже примеры реализации столь смелой идеи. Вот смотрите, что можно
Если проследить эволюцию материала под названием «асбестоцементные волнистые листы» (то, что до сих пор называется шифером), то между натуральным сланцем и этими листами как раз таки и находится материал, именуемый «асбестоцементная кровельная плитка», который в свое время стал заменителем натурального сланца (это его в Европе изначально называли шифером).
Кровельную плитку до сих пор можно встретить на старых домах в Польше, Германии, Бельгии. Сейчас для имитации сланца применяют другой материал — сланец из фибробетона.
Плоский шифер по сравнению с волнистыми листами не часто используют для кровель. Однако люди придумали, как из него сделать подобие сланцевой кровли.
Всего-то нужно нарезать на квадраты (прямоугольники), насверлить дырок для крепежа — и готово. Шифер можно покрасить в черный цвет — вот вам и «сланцевая крыша». Это будет явно дешевле заводского фибробетона, но придется поработать.
В качестве крепежных элементов применяют саморезы из нержавеющей стали с пресс-шайбой и резиновым уплотнителем. Шляпки саморезов не углубляют, а оставляют небольшой зазор во избежание повреждений. Чтобы не расколоть лист, отверстия сверлят не ближе 70−100 мм от края.
Начиная любые монтажные действия, нужно позаботиться о защитной маске и очках. Асбест, из которого производят шиферный лист, несет потенциальную опасность для здоровья человека. Попадая в дыхательный пути и слизистые, он раздражает их, вызывает кашель, зуд. Однако асбестовая пыль высвобождается только во время резки и изготовления отверстий в шифере. Для защиты от нее во время работы используют респиратор, смоченный в воде, очки.
Вот что пишет форумчанин, который решил поэкспериментировать с листами шифера и сделал кровлю на дачном туалете: «Лист шифера разрезал сначала болгаркой на 4 части, а потом электрическим плиткорезом с подачей воды, чтобы было меньше пыли. Шифера толщиной 6 мм достаточно. Думается, что если взять материал от разных производителей и смешать, то получится лучше».
Когда все элементы готовы к работе, важно правильно их монтировать. В полученных плитках необходимо высверлить отверстия под саморезы. Можно применить и кровельный гвоздь, но саморезы с шайбой или прокладкой в этом случае будут более удобные, потому как их не нужно вбивать, что минимизирует шансы разбить шифер.
Чем раскроить плоский шифер? Здесь несколько вариантов:
Результатом самостройщик оказался доволен и планирует использовать этот опыт уже на крыше бани: «Шифер выглядит один в один, как натуральный сланец, ничего специального изобретать нет нужды».
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Можно ли из плоского шифера сделать кровлю, которая будет выглядеть так же дорого, как и сланцевая?
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