Имитация сланца из плоского шифера: реальный пример, когда результат трудов «Кулибина» удивляет

Источник материала: Tut.by

А если из плоского шифера сделать кровлю, которая будет выглядеть так же дорого, как и сланцевая? Такая мысль посещала многих самостройщиков, и есть даже примеры реализации столь смелой идеи. Вот смотрите, что можно найти на forumhouse.ru.

Фото: http://nvn.ua/

Если проследить эволюцию материала под названием «асбестоцементные волнистые листы» (то, что до сих пор называется шифером), то между натуральным сланцем и этими листами как раз таки и находится материал, именуемый «асбестоцементная кровельная плитка», который в свое время стал заменителем натурального сланца (это его в Европе изначально называли шифером).

Кровельную плитку до сих пор можно встретить на старых домах в Польше, Германии, Бельгии. Сейчас для имитации сланца применяют другой материал — сланец из фибробетона.

Плоский шифер по сравнению с волнистыми листами не часто используют для кровель. Однако люди придумали, как из него сделать подобие сланцевой кровли.



Фото: www.forumhouse.ru

Всего-то нужно нарезать на квадраты (прямоугольники), насверлить дырок для крепежа — и готово. Шифер можно покрасить в черный цвет — вот вам и «сланцевая крыша». Это будет явно дешевле заводского фибробетона, но придется поработать.

Для кровли чаще используют прессованный плоский шифер толщиной 6−8 мм. Стропильный каркас и обрешетку крыши усиливают. Стропила сечением 100×150 мм устанавливают с шагом не более 80−100 см.

В качестве крепежных элементов применяют саморезы из нержавеющей стали с пресс-шайбой и резиновым уплотнителем. Шляпки саморезов не углубляют, а оставляют небольшой зазор во избежание повреждений. Чтобы не расколоть лист, отверстия сверлят не ближе 70−100 мм от края.



Фото: www.forumhouse.ru

Начиная любые монтажные действия, нужно позаботиться о защитной маске и очках. Асбест, из которого производят шиферный лист, несет потенциальную опасность для здоровья человека. Попадая в дыхательный пути и слизистые, он раздражает их, вызывает кашель, зуд. Однако асбестовая пыль высвобождается только во время резки и изготовления отверстий в шифере. Для защиты от нее во время работы используют респиратор, смоченный в воде, очки.

Вот что пишет форумчанин, который решил поэкспериментировать с листами шифера и сделал кровлю на дачном туалете: «Лист шифера разрезал сначала болгаркой на 4 части, а потом электрическим плиткорезом с подачей воды, чтобы было меньше пыли. Шифера толщиной 6 мм достаточно. Думается, что если взять материал от разных производителей и смешать, то получится лучше».



Фото: www.forumhouse.ru



Фото: www.forumhouse.ru

Когда все элементы готовы к работе, важно правильно их монтировать. В полученных плитках необходимо высверлить отверстия под саморезы. Можно применить и кровельный гвоздь, но саморезы с шайбой или прокладкой в этом случае будут более удобные, потому как их не нужно вбивать, что минимизирует шансы разбить шифер.



Фото: www.forumhouse.ru



Фото: www.forumhouse.ru



Фото: www.forumhouse.ru

Чем раскроить плоский шифер? Здесь несколько вариантов:

Болгарка. Если работать одному, то от распила будет много пыли, если есть помощник, он должен наливать воду на распилочный диск и линию надреза, что связывает частицы, превращая их в грязь.

Алмазный круг. Работая с ним, важно иметь защитные средства. Края шифера необходимо будет шлифовать.

Электролобзик. Необязательно иметь мощный аппарат: чем медленнее он работает, тем проще будет резать и меньше будет пыли. Работая с поверхностью шифера, важно не давить на нее слишком сильно.

Резак. По намеченной линии при помощи многократного проведения резаком увеличивается борозда — и в итоге шифер ломается ровным куском.​



Фото: www.forumhouse.ru

Результатом самостройщик оказался доволен и планирует использовать этот опыт уже на крыше бани: «Шифер выглядит один в один, как натуральный сланец, ничего специального изобретать нет нужды».