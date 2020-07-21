Волковычанка Виолетта Косман поборется за титул «Краса Стройки 2020»

Источник материала: Новости Волковыска

В конце июня был дан старт конкурсу «Краса Стройки 2020». Прошлогоднее состязание собрало более 26 тыс. голосов. С момента появления конкурса в нем участвовало 160 представительниц прекрасного пола. Из истории его проведения видно, что лучших представительниц профессии поддерживали друзья и коллеги не только в Беларуси и близлежащих регионов — России, Украины, Литвы, но также в Испании, США и Канаде. Круглосуточно за самых красивых представительниц стройотрасли отдавали голоса родственники и деловые партнеры.

В конкурсе-2020 принимает участие наша землячка Виолетта Косман.





Виолетте 23 года, заканчивала среднюю школу № 7 Волковыска, строительный факультет БНТУ по специальности «Экономика и организация производства». Работает инженером ПТО столичного СУ-168 ОАО «Стройтрест № 7».

Виолетта Косман:

Я человек с активной жизненной позицией – 24 часов в сутках для меня недостаточно. Люблю новые впечатления и эксперименты: сегодня могу кататься на лошади, завтра буду стрелять из винтовки. Моя цель по жизни – быть успешной. Достигнуть успеха во всем: в карьере, в личной жизни, в финансовой свободе.





Итоги голосования будут освещены в еженедельном издании «Республиканская строительная газета», а победительниц наградят Почетными дипломами в преддверии Дня строителя в августе 2020 г.