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Задержан музыкант Максим Субоч - он член инициативной группы Бабарико

21.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержан участник музыкальных проектов TonqiXod и Subtonans Максим Субоч. Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель председателя Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай.

Максим Субоч – член инициативной группы Виктора Бабарико. Последний раз он был на связи в 23 часа в воскресенье.

«Когда и где точно задержали Максима, пока точно неизвестно – в воскресенье ли вечером, ночью ли с воскресенья на понедельник, или в понедельник утром», – пишетТатьяна Недбай.

Матери Максима позвонили из Центрального РУВД и сказали, что его задержали якобы за мелкое хулиганство, а потом сообщили, что переводят в ЦИП на Окрестина. 

По предварительной информации, завтра должен состояться суд.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан участник музыкальных проектов TonqiXod и Subtonans Максим Субоч. Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель председателя Белорусского ПЕН-центра...
 
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