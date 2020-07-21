Задержан музыкант Максим Субоч - он член инициативной группы Бабарико

Максим Субоч – член инициативной группы Виктора Бабарико. Последний раз он был на связи в 23 часа в воскресенье.





пишет Татьяна Недбай. «Когда и где точно задержали Максима, пока точно неизвестно – в воскресенье ли вечером, ночью ли с воскресенья на понедельник, или в понедельник утром», –Татьяна Недбай.





Матери Максима позвонили из Центрального РУВД и сказали, что его задержали якобы за мелкое хулиганство, а потом сообщили, что переводят в ЦИП на Окрестина.





По предварительной информации, завтра должен состояться суд.