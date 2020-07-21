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Назван лучший футболист 18-го тура футбольного чемпионата страны
Источник материала: ОНТ
Павел Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси.
В гостевом матче против брестского «Руха», в котором БАТЭ победил со счетом 3:0, полузащитник забил мяч и отдал две результативные передачи. Нехайчик впервые в этом чемпионате признан игроком тура. Пока лишь один футболист Джасурбек Яхшибоев, перешедший из «Энергетика» в «Шахтер», становился лучшим дважды. Следующий тур футбольного чемпионата стартует 24 июля.
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Павел Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси. В гостевом матче против брестского «Руха», в котором БАТЭ победил со счетом 3:0,...
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