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Назван лучший футболист 18-го тура футбольного чемпионата страны

21.07.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван лучший футболист 18-го тура футбольного чемпионата страны

Павел Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси. 

В гостевом матче против брестского «Руха», в котором БАТЭ победил со счетом 3:0, полузащитник забил мяч и отдал две результативные передачи. Нехайчик впервые в этом чемпионате признан игроком тура. Пока лишь один футболист Джасурбек Яхшибоев, перешедший из «Энергетика» в «Шахтер», становился лучшим дважды. Следующий тур футбольного чемпионата стартует 24 июля.

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Павел Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси.  В гостевом матче против брестского «Руха», в котором БАТЭ победил со счетом 3:0,...
 
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