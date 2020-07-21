Цены на маски и антисептики в Беларуси будет регулировать государство до 4 октября

Источник материала: ОНТ

Госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства в Беларуси продлили до 4 октября. Такое решение приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, соответствующее постановление официально опубликовано 21 июля на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, речь идет о масках, антибактериальных и обеззараживающих средствах, включая гели и спреи, за исключением тех, которые используются в качестве сырья, а также в промышленных, ветеринарных, сельскохозяйственных целях.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, оно распространяется на отношения, возникшие с 7 июля.

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