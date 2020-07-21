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Цены на маски и антисептики в Беларуси будет регулировать государство до 4 октября
Источник материала: ОНТ
Госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства в Беларуси продлили до 4 октября. Такое решение приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, соответствующее постановление официально
В частности, речь идет о масках, антибактериальных и обеззараживающих средствах, включая гели и спреи, за исключением тех, которые используются в качестве сырья, а также в промышленных, ветеринарных, сельскохозяйственных целях.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования, оно распространяется на отношения, возникшие с 7 июля.
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Госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства в Беларуси продлили до 4 октября. Такое решение приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и...
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