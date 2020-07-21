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Ничто не вечно: перед кортежем Лукашенко в Гомеле рухнула цветочная композиция
Источник материала: Партизан
На площади Ленина в Гомеле рухнула композиция из цветов.
Как сообщил очевидец, композиция располагалась на пути кортежа Лукашенко, который приехал сегодня в Гомель. Судя по всему, ветер повалил конструкцию в то время, когда кортеж проезжал мимо.
«Вся красота рухнула в момент, когда проезжал человек, ради которого она ставилась», — написал читатель «
Напомним, сегодня в Гомель прилетел Лукашенко. Он встретился с активом, где снова вспомнил про «босых и голодных белорусов» в начале 90-ых.
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На площади Ленина в Гомеле рухнула композиция из цветов.
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