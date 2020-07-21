Ничто не вечно: перед кортежем Лукашенко в Гомеле рухнула цветочная композиция

Как сообщил очевидец, композиция располагалась на пути кортежа Лукашенко, который приехал сегодня в Гомель . Судя по всему, ветер повалил конструкцию в то время, когда кортеж проезжал мимо.





Сильных новостей ». «Вся красота рухнула в момент, когда проезжал человек, ради которого она ставилась», — написал читатель «».













Напомним, сегодня в Гомель прилетел Лукашенко. Он встретился с активом, где снова вспомнил про «босых и голодных белорусов» в начале 90-ых.







