ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ничто не вечно: перед кортежем Лукашенко в Гомеле рухнула цветочная композиция

21.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На площади Ленина в Гомеле рухнула композиция из цветов.

Как сообщил очевидец, композиция располагалась на пути кортежа Лукашенко, который приехал сегодня в Гомель. Судя по всему, ветер повалил конструкцию в то время, когда кортеж проезжал мимо.

«Вся красота рухнула в момент, когда проезжал человек, ради которого она ставилась», — написал читатель «Сильных новостей».



Напомним, сегодня в Гомель прилетел Лукашенко. Он встретился с активом, где снова вспомнил про «босых и голодных белорусов» в начале 90-ых.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На площади Ленина в Гомеле рухнула композиция из цветов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США для разгона протестующих направят сотрудников федеральных сил правопорядка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика