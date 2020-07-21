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Утвержден календарь чемпионата баскетбольной лиги ВТБ
Источник материала: ОНТ
Баскетбольная лига ВТБ опубликовала календарь регулярного чемпионата следующего сезона. Он стартует 20 сентября.
В первом матче подмосковные «Химки» примут санкт-петербургский «Зенит». «Цмоки-Минск» стартовый поединок проведут на выезде. 23 сентября — встреча в Санкт-Петербурге против «Зенита». 4 октября нашим баскетболистам предстоит первый матч на домашней арене — ждем в гости красноярский «Енисей». По итогам регулярного чемпионата 8 лучших команд Лиги сыграют в плей-офф.
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Баскетбольная лига ВТБ опубликовала календарь регулярного чемпионата следующего сезона. Он стартует 20 сентября. В первом матче подмосковные «Химки» примут...
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