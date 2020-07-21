ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Утвержден календарь чемпионата баскетбольной лиги ВТБ

21.07.2020 15:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Утвержден календарь чемпионата баскетбольной лиги ВТБ

Баскетбольная лига ВТБ опубликовала календарь регулярного чемпионата следующего сезона. Он стартует 20 сентября.

В первом матче подмосковные «Химки» примут санкт-петербургский «Зенит». «Цмоки-Минск» стартовый поединок проведут на выезде. 23 сентября — встреча в Санкт-Петербурге против «Зенита». 4 октября нашим баскетболистам предстоит первый матч на домашней арене — ждем в гости красноярский «Енисей». По итогам регулярного чемпионата 8 лучших команд Лиги сыграют в плей-офф.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетбольная лига ВТБ опубликовала календарь регулярного чемпионата следующего сезона. Он стартует 20 сентября. В первом матче подмосковные «Химки» примут...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США для разгона протестующих направят сотрудников федеральных сил правопорядка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика