ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мозырянин приготовил более 180 свертков с марихуаной для продажи

21.07.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной весом 0,44 грамма.

В ходе проведения обыска по месту жительства неработающего мужчины был обнаружен 181 сверток, аналогичный ранее изъятому. При этом хранил он их в разных местах – на кухне в холодильнике, в шкафу в одежде и даже в туалете. На балконе нашли приспособление для курения.
Общий вес изъятого наркотика составил около 90 граммов. Как пояснил мозырянин, оптовые закладки он забирал на территории соседней страны. Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств c целью сбыта.

УВД Гомельского облисполкома.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июля оперативники наркоконтроля ОВД Мозырского райисполкома совместно с сотрудниками милиции из роты ППСМ задержали жителя райцентра после реализации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Италии по футболу: «Ювентус» обыграл «Лацио»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика