Мозырянин приготовил более 180 свертков с марихуаной для продажи

Источник материала: Mlife

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной весом 0,44 грамма.



В ходе проведения обыска по месту жительства неработающего мужчины был обнаружен 181 сверток, аналогичный ранее изъятому. При этом хранил он их в разных местах – на кухне в холодильнике, в шкафу в одежде и даже в туалете. На балконе нашли приспособление для курения.

Общий вес изъятого наркотика составил около 90 граммов. Как пояснил мозырянин, оптовые закладки он забирал на территории соседней страны. Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств c целью сбыта.



УВД Гомельского облисполкома.